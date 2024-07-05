Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Temmuz 2024 04:16
Kamuda tasarruf ve Öğretmenlik

Merhabalar,

Malumunuz kamuda tasarruf kapsamında memur ve doğal olarak öğretmen alımlarının düşeceği açıklandı.

Ben de İngilizce Öğretmenliği mezunuyum bölümünden yani İngilizce Öğretmenliğinden alım çok düşer mi yani 300-400 bandına iner mi? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücreti yatan oldu mu?DYS Kilitlendi. süre Uzatılır mı?Dünya varmış arkadaş!!Başöğretmenlik zamanı meselesiİkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzYeni atanan öğretmen maaşıUzman öğretmenlik hakkındaDys Web Toplu Okuma Mümkün Mü?İl dışı iptali yapıp il içi atama ?TÜİK 1,64 :)

Sözlük

Güvenememek 3 sahte tevazu ile ego gizleme 2 deniz kızı 1 paskalya adası 1 Filitresiz fotoğraf 1 Iftardan hemen sonra beliren uyuma isteği 2 niye derseniz 1 yağma hasan'ın böreği 3 şairlerin çirkin olması 1 hesap 1

Son Haberler

Mülakat faciaları her kurumda! Danıştay mülakatta 67 puanla elenen sosyal güvenlik denetmen yardımcısını haklı buldu5 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıGaziantep'te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik olduProf. Dr. Karsu cinayetinde 3 şüpheli tutuklandıUlaştırma alanında düzenlemeler için teklif TBMM'de kabul edildi

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?