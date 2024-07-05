Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2024 07:22
Sivil çalışma sakal sorunu

Merhaba , adli bir konu gereği savcılıkça silahim alındı yaklaşık bir yıldır karakolda silahsız sivil çalışmaktayım bu zamandır da biraz sakal bırakırdım fakat karakola yeni gelen bir komiser bundan sonra sakalimi kesmemi istedi sivil ve silahsız çalışan personel sakalıni kesmek zorunda mı ve kesmez isem olası bir rapor durumunda bölge idareye itiraz etsem kazanir miyim? Teşekkürler


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
05 Temmuz 2024 07:35
bırak tutsun bakayım ne yazacak rapona sadece kendine güldürür rezil eder tutsun bakalım raporu nasıl tutacak

yaman32
Aday Memur
05 Temmuz 2024 09:56

idareyle ters tüşme, sana şunu yap, bunu yap diyenler kendileri yapabiliyormu bakalım. Kes dediyse kesiver arkadaşım, sonuçta memursun sen, büro memuru olarak çalıştırırsa büroda bulunan memur nasıl giyinip kuşanırsa öyle yapmalısın. Ha diyeceksinki gih var sakallı, öğretmenler sakallı. evet onlar sakal bırakabiliyor. Sendikaları var ve alınan karar gereği sakallı çalışıyorlar gih olarak. Ama sen hala polis memurusun. Bunu yazarken de seni yermek için yazmıyorum. Başkalarının dolduruşuna gelme sakın, ekmenğine de hor bakma. Selametle. Umarım aranızda bu kötü sinerji de ortadan kalkar bu vesile ile.

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