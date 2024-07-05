Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 10:01
Sendikaların üye sayıları belli oldu !

Memur Sen'in üye sayısı 1.035.278'den 1.078.802'ye yükseldi. (43 bin 524 üye artışı)

1 yıl sonra yapılacak toplu sözleşmeden de hiçbir şey beklemeyin. Memurlar akıllanmıyor halen.


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Temmuz 2024 10:08

üye sayısı halen az. bizi koruyan bu yapıya üye olarak bağlılığımızı göztermeliyiz.


murdock reis
Genel Müdür
05 Temmuz 2024 10:16

üye sayısı artıyorsa memursen'e üye olanlar enflasyon farkı almasınlar madem memnunlar!

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