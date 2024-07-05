Sendikaların üye sayıları belli oldu !

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Sendika paraları ne oldu ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesihaizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarKim tatilde nereye gidiyor?2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!1.64 çok çok düşük. Sosyal medyadaki memur düşmanlığıŞu Süreçte Krediyle Ev Almak Mantıksız mı?Enflasyon farkı Zam değil Güncel Zam oranı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?