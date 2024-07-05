KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2024 10:07
HAGB ve Güvenlik Soruşturması ve Sonuç

Merhaba arkadaşlar, Bu forumda defalarca konu açtım , yetmedi mesajla çoğu kişiye soru sorarak rahatsız ettim . Sağolun sizler de anlayış göstererek bana yardımcı oldunuz.

Hakkımda Adli para cezası vardı , Güvenlik soruşturmam olumlu geldi.

Yani kurum beni aradı ve atamanız yapıldı dedi. Dava açmadım , Direk kurum tarafından arandım .

Bunu söylemek için yazıyorum şu an.

Suçum , Youtube'ye Telif haklı video yüklemekti , Cezam yaklaşık 10 Bin lira adli para cezasıydı , hakim hagb'ye çevirmişti ve Şu an güvenlik soruşturmam olumlu geldi. Atamam yapıldı . Bilginiz olsun .

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