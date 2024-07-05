Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2024 10:20
derece kademe hakkında

öncelikle herkese merhaba bu konu hakkında bilgi sahibi olan değerli arkadaşlardan yardım rica ediyorum ben şubat 2016da sağlık teknikeri olarak mezun olup(ön lisans) mayıs 2016 yılında süresiz sözleşmeli olarak adsm de işe başladım 2020 yılında lisans tamamladım ve önceki sene kadroya geçtim askerliğimi atamamdan önce yapmıştım

şuan derecem 7/3 olarak görünüyor benimle aynı tarihte aynı şartlarda işe başlayan kız arkadaşımla derecem farklı oda 6/2 si görünüyor aynı tarihte lisans mezunu olduk aynı kurumda aynı şartlarda çalışan ama 2017 de işe başlayan arkadaşımda derecesi 6/3ü görünüyor özlüğe durumumu sorduğumda ise emsale takıldığım söyleniyor bu konu hakkında net bilgisi olan varsa bana bir yol gösterip yardımcı olma şansı varmı rica etsem

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