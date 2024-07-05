Emekli memur zam oranı

Ocak ayında ssk bağkur emeklilerinin maaş zammı emekli memur kadar arttırıldı

Bu konuda medyada bir çok haber yayınlandı, neden ikisi de emekli olduğu halde biri daha düşük diye ve kamuoyu oluşarak zamları yükseldi

Şimdi emekli memurun maaşı da aynı şekilde yükselmesi gerekiyor bence, ssk bağkur emeklisi 24 zam alıcak, memur emeklisi de , Umarım bu şekilde olur, olmalı