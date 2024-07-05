Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 10:30
Emekli memur zam oranı

Ocak ayında ssk bağkur emeklilerinin maaş zammı emekli memur kadar arttırıldı

Bu konuda medyada bir çok haber yayınlandı, neden ikisi de emekli olduğu halde biri daha düşük diye ve kamuoyu oluşarak zamları yükseldi

Şimdi emekli memurun maaşı da aynı şekilde yükselmesi gerekiyor bence, ssk bağkur emeklisi 24 zam alıcak, memur emeklisi de , Umarım bu şekilde olur, olmalı


Pelinin1
Memur
05 Temmuz 2024 10:42

Bir konuya daha açıklık getireyim, emekli bizi ne ilgilendiriyor diye düşünüyorsanız düşünmeyin çünkü biz emekli olduğumuzda emekli maaşımızı neye göre hesaplayacaklar sanıyorsunuz?

Size başka bir hesaplama yöntemi mi kullanılacak sanıyorsunuz, bugün emekli ne kadar çok alırsa hergün o maaşın üzerine zam yapılarak hesaplama yapılıyor bunu unutmayın

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