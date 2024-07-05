Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 11:19
Aile birliği mazereti ile atama acilll

Aile birliği mazereti ile atama esaslarından 6. Maddede AYRICA EŞLERİN HER İKİSİNDE KADROLUYSA VEYA SÖZLEŞMELİYSE İKİSİNİN DE BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR YAZMAKTA BURDA TEK TARAFLI BAŞVURU YAPILSA ESKİ DÖNEMLER GİBİ KABÜL OLUR MU YADA DEĞERLENDİRMEYE ALINIR MI BİLGİSİ OLAN VARSA ACİL YAZARSA ÇOK Sevinirim. Teşekkürler


BASKANN37
Aday Memur
05 Temmuz 2024 11:31

eskiden de eşler birlikte yazabiliyordu


Serdar Işık
05 Temmuz 2024 12:34

Yok öyle değil atıyorum eşim x şehrinde ve biz orda yaşıycaz ben y şehrinden oraya yazmak istiyorum ve yazıyorum tamama ama bu yazıyla birlikte eşiminde yazmasını istiyorlar bende zorunlu mu diye soruyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.9.Yargı Paketi Açıklandı,14 günlük maaş farkı Vakıfbank promosyon güncellemesiSözleşmeli Personel Aile Birliği TayiniÜcretsiz izin dönüşü maaşYeşil PasaportMübaşir hangi sigorta koluna tabiAile birliği mazereti ile atama acilllİcra katibi taşıma silah ruhsatı

Sözlük

kuşların tükettiği her şey tüketilebilir 2 epoksi 1 insan aklıyla dalga geçmek 1 olay yeri inceleme ekibi 1 Her kuşun eti yenmez 1 istemiyorum 1 marş yazmak 2 Filitresiz fotoğraf 3 şairlerin çirkin olması 1 ustadan öğrendiğini ustaya satmak 2

Son Haberler

'Batuhan A' adlı geminin ihmal kaynaklı battığı ortaya çıktıBakan Yerlikaya: Kayseri'deki provokasyonlarla ilgili 13 kişi tutuklandıBakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyorDEM Partili 3 belediye Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istediDMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı