Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Temmuz 2024 13:02
Anabilim Dalı Bilim Dalı
Değerli hocalarım Merhabalar Doktor Öğretim üyesi başvurularında Eğitim Bilimleri bilim dalından Eğitim yönetimi bilim dalından mezun birisi başvurularda eğitim bilimleri doktora mezunu şartlı ilana başvuruda bulunabilir mi? bunun farkını izah edecek birisi varmı? Bilim dalı ayrılmış enstitülerden mezun olmak daha avantajlı yada dej avantajlı? Eğitim bilimleri bölümünden mezun birisi eğitim yönetimi bilim dalından çıkan kadroya başvuramayacak mı?

Çok Yazılan Konular

2024 Akademik Kadro İzinleri2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıAkademik zamKontenjan açılmayan vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi sorunu90'lı Yıllarda Üniversitelerde Çift Anadal Yapılıyor muydu?referanslama ile ilgili bir soruDoçent Görev TazminatıYeni doçentlik kriterleri ve yargı süreci

Sözlük

sigaraya 10 tl zam gelmesi 5 politik doğruculuk 1 karısından fazla maaş alan erkek 1 infinity pool 1 hasan boğuldu 3 şairlerin çirkin olması 1 kanıt dizisi 3 marş yazmak 2 bana ait çizgiler dikkat et silinmesin 3 resmidir 1

Son Haberler

'Batuhan A' adlı geminin ihmal kaynaklı battığı ortaya çıktıBakan Yerlikaya: Kayseri'deki provokasyonlarla ilgili 13 kişi tutuklandıBakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyorDEM Partili 3 belediye Kur'an kursu binalarının boşaltılmasını istediDMM, 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' alınacağı iddiasını yalanladı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı