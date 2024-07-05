Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2024 13:07
Arkadaşlar atandığım alandan farklı bir yere verdiler yardım.

2024 atamasında bir hastaneye şoför olarak atandım. Yönetim bana şoför kadromuz biraz dolu, sen de gençsin kayıtta çalışır mısın dediler ben de kabul ettim. Yine zor bir işim yok ama bu sonradan başıma sıkıntı çıkarır mı? Yeni atama olursa beni başka yere göndermeye hakları var mı? Mevzuat nedir yardım ederseniz çok sevinirim


ekremcan58
Aday Memur
05 Temmuz 2024 13:23
yerin iyiyse sesini çıkarma. yok şoförlük iyiyse kendi bölümüne geç.

Memuravukatı
Şef
05 Temmuz 2024 14:15

Görevlendirme işlemi yazılı mı yazılıysa süre belirtilmiş mi

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