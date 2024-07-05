başka şehirde barınma

arkadaşlar Ben Bursa'da ikamet eden orman muhafaza memuru adayıyım bildiğiniz uzere tercih olarak başka şehirleri de seçebiliyoruz eğer ben ikamet ettigim ili degilde başka bir ili seçersem ve sectiğim ile atanırsam(sözleşmeli) bana lojman hakkı doğar mı ?

arkadaşlar Ben Bursa'da ikamet eden orman muhafaza memuru adayıyım bildiğiniz uzere tercih olarak başka şehirleri de seçebiliyoruz eğer ben ikamet ettigim ili degilde başka bir ili seçersem ve sectiğim ile atanırsam(sözleşmeli) bana lojman hakkı doğar mı ?