başka şehirde barınma

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Lise mezunu iken lisans mezunu olmakBaşka kurumda 4b sözleşmeli personel olarak çalışan biri merkezi atama ile Dhmi geçebilir mi?Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSözleşmeli büro personeli ne zaman yeşil pasaporta sahip olur ?Bakanlıkta fazla çalışmaya zorlanmaKamu Tasarruf Planı Kapsamında Destek Personeli Sayısının Azaltılması HK.4/B Sözleşmeli Personel Bedelli Askerlik4b den 4b yeSözleşmeli 4B Personelin, Aynı Unvanda Kadrolu Atanmasıİlçe müdürlüğünden il müdürlüğüne geçici görevlendirme
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı