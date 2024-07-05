Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 13:57
başka şehirde barınma
arkadaşlar Ben Bursa'da ikamet eden orman muhafaza memuru adayıyım bildiğiniz uzere tercih olarak başka şehirleri de seçebiliyoruz eğer ben ikamet ettigim ili degilde başka bir ili seçersem ve sectiğim ile atanırsam(sözleşmeli) bana lojman hakkı doğar mı ?

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