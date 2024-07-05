Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 14:35
maas kesintisi hakkinda

Merhabalar

Öncelikle çalışma şartları: Sabah 8 Akşam 6 günde 10 saat 1 saati mola yani 9 saat çalışılarak 5 gün 45 saat cumartesi pazar tatil ve arkadaşımız Beyaz yaka muhasebeci

Şimdi 24.500 TL maaş ile çalışan bir işci 3 gün devamsızlık yapıyor maaşından kesinti yapılacak. Maaş / 30 x 3 ile 2450 benim doğru bildiğim kesilmesi gereken 2450 TL

Ama Sevgili MÜDÜRÜMÜZ. maaş /225 x 27 ( 3 gün x 9 saat ) 2940 TL kesinti yapıyor..

Yapılan işlem kanuni açıdan doğru mudur yardımlarınızı rica ederim.


Hayrop
05 Temmuz 2024 14:44

bilen yok mu ya :)


Pelinin1
Memur
05 Temmuz 2024 15:07

Devamsızlık diye bir şey olmaz ki? Devamsızlık ne demek? Okul mu bu?

Fazla kesinti yapıyor diye üzüleceğinize işten atmadı diye dua edin, işten de çıkarabilirler

Kesinti eksik mi o konuyu da bilmiyorum ayrıca belki de doğrudur, ama siz muhasebeci değil misiniz bilmeniz gerekmiyor mu?


Hayrop
05 Temmuz 2024 15:09

işten atmak nedir ya mazeretli işe gelmemek gayet normaldir. Bildiğim kısmı zaten söyledim bilmediğim kısmı sordum Pelin hanım okumadınız mı siz nasıl memursunuz ? :)

Pelinin1, 42 dk. önce

Devamsızlık diye bir şey olmaz ki? Devamsızlık ne demek? Okul mu bu?

Fazla kesinti yapıyor diye üzüleceğinize işten atmadı diye dua edin, işten de çıkarabilirler

Kesinti eksik mi o konuyu da bilmiyorum ayrıca belki de doğrudur, ama siz muhasebeci değil misiniz bilmeniz gerekmiyor mu?


SuikasT
Memur
05 Temmuz 2024 15:10

Öncelikle saatlik mi çalışıyorsunuz aylık mı onu netleştirmek lazım.Saatlik ücrete tabii iseniz hesap doğru.


Hayrop
05 Temmuz 2024 15:13

Aylık ücretle çalışılıyor

SuikasT, 39 dk. önce

Öncelikle saatlik mi çalışıyorsunuz aylık mı onu netleştirmek lazım.Saatlik ücrete tabii iseniz hesap doğru.


SuikasT
Memur
05 Temmuz 2024 15:18

Cahil işte.Kurtulmaya bak o firmadan.Patron seviciler sever işçinin canını yakmayı.


Hayrop
05 Temmuz 2024 15:23

9 aydır yapılan bir muamele var eğer haklıysam çatır çutur alacağım yeter ki kanuni haklı olayımm

SuikasT, 31 dk. önce

Cahil işte.Kurtulmaya bak o firmadan.Patron seviciler sever işçinin canını yakmayı.


SuikasT
Memur
05 Temmuz 2024 15:36

Senin haklılığın o rakama kendini beyaz yaka düşündürülmen ile başarıya ulaşmış zaten.


Hayrop
05 Temmuz 2024 15:37

Özel sektörün Allah b.v. ne desen haklısın tamamdır ben mesajı aldım eywallah.

SuikasT, 13 dk. önce

Senin haklılığın o rakama kendini beyaz yaka düşündürülmen ile başarıya ulaşmış zaten.


SuikasT
Memur
05 Temmuz 2024 15:38

Sakın söylediğimi yanlış anlama.Piyasa da malesef son dönemlerin en kötü fiyatlamaları mevcut.


Pelinin1
Memur
05 Temmuz 2024 15:42

Mazeretli işe gelmemek diye bir şey ben duymadım, benim bildiğim mazeretin varsa izin alırsın o da maaşından kesilmez

Hayrop, 40 dk. önce

işten atmak nedir ya mazeretli işe gelmemek gayet normaldir. Bildiğim kısmı zaten söyledim bilmediğim kısmı sordum Pelin hanım okumadınız mı siz nasıl memursunuz ? :)


Pelinin1
Memur
05 Temmuz 2024 15:46

Söylediğimi ciddiye alsanız aslında size çok önemli

Bir şey söylüyorum, tam zamanlı aylık ücretli çalışılan bir işyerinde sizin maaşınızdan kesme hakları size izin vermek zorunda , ama galiba uyanıklar size tamam idare ederiz diyorlar hatta sanki size iyilik yapıyor gibi yapıp maaşınızdan kesiyorlar, böyle şey olmaz


Pelinin1
Memur
05 Temmuz 2024 15:48

Maaşınızdan kesme hakları yok yazmak istedim

Pelinin1, 3 dk. önce

Söylediğimi ciddiye alsanız aslında size çok önemli

Bir şey söylüyorum, tam zamanlı aylık ücretli çalışılan bir işyerinde sizin maaşınızdan kesme hakları size izin vermek zorunda , ama galiba uyanıklar size tamam idare ederiz diyorlar hatta sanki size iyilik yapıyor gibi yapıp maaşınızdan kesiyorlar, böyle şey olmaz

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