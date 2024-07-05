maas kesintisi hakkinda

Devamsızlık diye bir şey olmaz ki? Devamsızlık ne demek? Okul mu bu?

Fazla kesinti yapıyor diye üzüleceğinize işten atmadı diye dua edin, işten de çıkarabilirler

Kesinti eksik mi o konuyu da bilmiyorum ayrıca belki de doğrudur, ama siz muhasebeci değil misiniz bilmeniz gerekmiyor mu?