Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 14:45
Teknik Hizmetler Unvan Değişikliği ve Diploma

Merhaba arkadaşlar, unvan değişikliği ile vhki kadrosundan programcı kadrosuna geçildiği takdirde 1 derece alabiliyoruz sanırım, buna ek olarak sağlık yönetimi lisans programını bitirip sağlık lisansiyeri olarak diplomamızı verdiğimiz takdirde 1 derece alma ihtimalimiz bulunuyor mu ?

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