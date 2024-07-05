Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Temmuz 2024 16:22
2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?

Devlet de devamlılık esastır , sayın soylunun geçen yıl çok net bir açıklaması var, sayın bakan bu açıklamayı gördü ve şahit oldu, peki gereği yapılacak mı? Yapılmayacaksa biz söylenen hiçbir şeye inanmayalim o zaman..


koyutürk38
Şef
05 Temmuz 2024 16:23

Yanlış yere açıldı konu silinebilir mi..

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