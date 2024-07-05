Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2024 16:23
2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?

Devlet de devamlılık esastır , sayın soylunun geçen yıl çok net bir açıklaması var, sayın bakan bu açıklamayı gördü ve şahit oldu, peki gereği yapılacak mı? Yapılmayacaksa biz söylenen hiçbir şeye inanmayalim o zaman..


Brse
Aday Memur
05 Temmuz 2024 16:56

Bu sene çok az kişiye şark geldi. 49 yaşlar muaf tutuldu. Bence seneye kalkar .


Brse
Aday Memur
05 Temmuz 2024 17:05

2. Şark gereksiz ve adaletsiz birşey . Memura ve ailesine külliyen zarar devlete ze.


Brse
Aday Memur
05 Temmuz 2024 17:07

Devlete de zarar. Harcırah falan. 90 lı yıllarda bile tek şark vardı .şu an için 2. Şark a hiç gerek yok

Brse, 1 saat önce

2. Şark gereksiz ve adaletsiz birşey . Memura ve ailesine külliyen zarar devlete ze.


131313pmyo
Aday Memur
05 Temmuz 2024 17:09
bati sureleri kalkti, yas 55 e uzadi.. yani her turlu ikinci sark gelicek herkese. mevcut calistigin doguda yaptigin ekstra 1 yil fazla sark suresinin hic bir etkisi olmayacak. teskilat planlamasiinin yapisi tek sark'a musait degil

Y0KARTIK
Memur
05 Temmuz 2024 17:13

her verdikleri sözü tutsalardı şu an tüm polis memurları 12-36 çalışıyor 12-12 diye bir şey unutulmuş olur bir sürü özlük ve sosyal haklarımız olurdu


kyk personeli
Aday Memur
05 Temmuz 2024 18:00
2. şark neden kalksın kardeşim .2, şark zorunlu olarak devam etmeli ..Asker 5 şark yapıyor gıkı çıkmıyor .
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