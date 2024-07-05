Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2024 16:50
Tıp Fakültesinden Sağlık mazeretli Sağlık bakanlığına geçiş (Hemşire)

Hali hazırda Tıp fakültesinde 4 A kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım. Multple skleroz (Emes) hastalığı raporum vardır bu raporu kullanarak ailemin bulunduğu başka bir ilin Sağlık bakanlığına geçiş yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Aranızda bu şekilde geöen var mı?

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