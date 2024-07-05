Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Temmuz 2024 18:15
Kültür Bakanlığı çalışma şartları

Arkadaşlar Ankara merkez kültür bakanlıgına harita teknikeri olarak atandım. Çalışma şartları ile ilgili bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. Teşekkür ediyorum

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