KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2024 18:26
2025 öğretmen atamaları

2025 yılı için öğretmenlik atamaları sizce nasıl olur?

Seneye de bu yıl ki gibi az mı olur öğretmen atamaları özellikle ilköğretim matematik bölümü her yıl minimum 1 k dan az almayan branştan bu yıl 174 kişi aldılar bu seneye bizim için avantaj olur mu?

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