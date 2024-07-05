KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2024 18:40
Tıp Fakültesinden Sağlık Bakanlığına Geçiş
Tıp fakültesinde 4Akadrolu çalışıyorum. Sağlık mazeretinden dolayı ailemin olduğu şehirde sağlık bakanlığına geçme dururumum olabiliyor mu ? Emsal var mı acaba ? Yardımcı olur musunuz ?

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