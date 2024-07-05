Tıp Fakültesinden Sağlık Bakanlığına Geçiş

Tıp fakültesinde 4Akadrolu çalışıyorum. Sağlık mazeretinden dolayı ailemin olduğu şehirde sağlık bakanlığına geçme dururumum olabiliyor mu ? Emsal var mı acaba ? Yardımcı olur musunuz ?

Tıp fakültesinde 4Akadrolu çalışıyorum. Sağlık mazeretinden dolayı ailemin olduğu şehirde sağlık bakanlığına geçme dururumum olabiliyor mu ? Emsal var mı acaba ? Yardımcı olur musunuz ?