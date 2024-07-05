Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2024 18:56
şark ilişik kesme ve lojman
merhaba arkadaşlar şarktan batıya dönenler için son ilişik kesme tarihi nedir ben batidan şarka gidecegim 1 temmuzda ilişik kestim lojman siralamasinda 2. siradayim tahmini ayın kaçina kadar belli olur lojman

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