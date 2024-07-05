Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2024 18:56
Şarktan ilişik kesme ve lojman

merhaba arkadaşlar şarktan batıya dönenler için son ilişik kesme tarihi nedir ben batidan şarka gidecegim 1 temmuzda ilişik kestim lojman siralamasinda 2. siradayim tahmini ayın kaçina kadar belli olur lojman


Pol.1905
Aday Memur
05 Temmuz 2024 23:54

İlişiği erken kesmişsin genelde lojman başvuru süresi bitince 2 hafta sonrası planlama tahsis felan başlar diye biliyorum . Tabi ilden ile değişir. Bu arada puan kaçtı


morgibi
Aday Memur
06 Temmuz 2024 10:11
puanım 93 , ilişik mecburi kestirdiler işe başlama yaptığımda lojman belli olmamış olacak sanırım müdür kabul etmedi lojman beklediğimi
Pol.1905, 3 gün önce

İlişiği erken kesmişsin genelde lojman başvuru süresi bitince 2 hafta sonrası planlama tahsis felan başlar diye biliyorum . Tabi ilden ile değişir. Bu arada puan kaçtı


123.xyz
Aday Memur
06 Temmuz 2024 15:23

Ayın 15 i gibi çekilir kuralar.

İlin uygulaması önemli. Bazı iller sıtadan kura çeker, bazıları o ama kadar boşalan lojman anahtarını puanı üstte olandan başlayarak git istediğini al der.

Katakulle kısmı hariç. O genel sorun.

Ben de daha belli olmadığı için daha batıdan ilişik kesmedim. .

Sizin tayin hangi ile.


123.xyz
Aday Memur
06 Temmuz 2024 15:25

Klavye hatasından bazı kelimeler garip yazılmış ama mana anlaşılıyor gibi.

123.xyz, 2 gün önce

Ayın 15 i gibi çekilir kuralar.

İlin uygulaması önemli. Bazı iller sıtadan kura çeker, bazıları o ama kadar boşalan lojman anahtarını puanı üstte olandan başlayarak git istediğini al der.

Katakulle kısmı hariç. O genel sorun.

Ben de daha belli olmadığı için daha batıdan ilişik kesmedim. .

Sizin tayin hangi ile.

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