Şarktan ilişik kesme ve lojman

Ayın 15 i gibi çekilir kuralar.

İlin uygulaması önemli. Bazı iller sıtadan kura çeker, bazıları o ama kadar boşalan lojman anahtarını puanı üstte olandan başlayarak git istediğini al der.

Katakulle kısmı hariç. O genel sorun.

Ben de daha belli olmadığı için daha batıdan ilişik kesmedim. .

Sizin tayin hangi ile.