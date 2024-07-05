Kripto para topluluğu BLUM CRYPTO & COSANOSTRA

BLUM CRYPTO & COSANOSTRA, Telegram platformunda faaliyet gösteren geleceğin yenilikçi bir kripto para borsası olan yeni bir projedir https://blum-cosanostra.com/tr.html Proje, lansmanından bu yana kısa bir süre içinde 30'dan fazla ziyaretçiyi çekmiştir. milyon kullanıcıya sahip ve bu sayı aktif bir hızla artmaya devam ediyor.

BLUM CRYPTO & COSANOSTRA'nın ana özelliklerinden biri doğrudan Telegram'da Blum parası kazanma yeteneğidir. Kullanıcılara, uygulamaya giriş yaparak her 8 saatte bir yeni sabit para porsiyonu alma fırsatı veriliyor. Ayrıca kullanıcılar uygulamayı günlük olarak ziyaret ettikleri için bonus jeton alırlar. Bu, daha sonra piyasaya sürüldükten sonra borsada satılabilecek Blum parasını biriktirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Yaklaşan Blum borsasının sunduğu yeniliklerden biri de hibrit modeli (CeDeFi). Bu model, kullanıcıların neredeyse tüm blockchain ağlarında doğrudan üçüncü taraf kripto para birimi cüzdanlarından işlem yapmalarına olanak tanıyacak. Bu yaklaşım, piyasa katılımcıları için yeni fırsatlar açar ve kripto para ticareti sürecini basitleştirir.

BLUM CRYPTO & COSANOSTRA borsasının geleceği umut verici görünüyor. Projenin, şu anda Binance veya diğer büyük kripto para borsalarıyla çalışamayan geniş bir kullanıcı havuzunun ilgisini çekmesi bekleniyor. Kullanım kolaylığı ve doğrudan Telegram'dan Blum coin kazanma olanağı sayesinde proje, kripto para dünyasına girmek isteyen kullanıcılar için cazip bir alternatifi temsil ediyor.

Genel olarak BLUM CRYPTO & COSANOSTRA, kripto para borsaları alanında gelecek vaat eden ve yenilikçi bir projedir. Blum coin kazanma olanağı ve borsanın sunduğu esnek ticaret modeliyle proje, kullanıcılar arasında popüler olmayı vaat ediyor. Bu nedenle, projeyle ilgili en son haberleri ve gelişmeleri takip etmek istiyorsanız BLUM CRYPTO & COSANOSTRA topluluk sitesini ziyaret etmeniz ve aktif ve büyüyen topluluğa katılmanız önerilir.