Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Temmuz 2024 19:28
Promosyon parası haram mı?

Aramızda DKAB / İH öğretmenleri vardır diye düşünüyorum. Promosyon faiz/ribaya giriyor mu? Giriyor veya girmiyorsa kesin bir delili var mı? Bu parayı keyfi olarak kullansak günaha girer miyiz?


Nicksizkarakter
Aday Memur
05 Temmuz 2024 19:52
diyanet personeli başlığına git hocam

Kagiş
Müsteşar
05 Temmuz 2024 20:11

Çatır çatır yerim o parayı! Banka bizim ek dersleri , maaşları kullanırken lütfedip biraz da siz yiyin diye bize ikram etmiş . Ben de yerim o parayı geçerim. Hassasiyete gerek duymuyorum, vicdanım da çok rahat!

Kafayı takmayın bu konuya bu kadar, bize sıra gelene kadar sabah olur. Bizimki devede değil kulak, tüy bile etmez. ))


asrınmücahidesi
Genel Müdür
05 Temmuz 2024 20:16

Ben cevap vereyim;

Promosyonun şüpheli olduğu iddia edlir. Bu yüzden bazıları o parayı ya ihtiyacı olan fakir birine verir ya da kredi borcu varsa onu öder.


asrınmücahidesi
Genel Müdür
05 Temmuz 2024 20:17

İçin rahat etmiyorsa bu şekilde uygulayabilirsin


blackdesert
Memur
05 Temmuz 2024 20:19

ehli sünnet bir hocaya sormanı öneririm. internette ise ben sorularlaislam sitesini seviyor beğeniyor güveniyorum.

adam öldürmek zina gibi günahlara sebeb olan şeylerden bir tanesi de faiz sistemidir. sadece seni beni değil devletleri dahi finans sistemlerine sahip kişiler etkiliyor.

içinde bulunduğumuz sistem fıtratımıza ters ve adil değil. bir insan çalışarak temel ihtiyaçlarını zor karşılıyor ve 1000 tane şeye muhtaç ediyor insanı.

bu sistemi beslememek lazım. promosyonu bankaya bırakma. bankalar en pis lağım yerlerdir.

Değerli kardeşimiz,

Faizcilik yaparak para kazanan bankalara maaşlar yatırıldığında,

para o bankada kaldığı sürece onunla faizcilik yapılır ve bundan para

kazanırlar. Promosyon adıyla verilen miktar bu faiz gelirinin küçük bir

kısmıdır. Bu sebeple haram-helal kaygısı taşıyan Müslümanların

maaşlarını, faizcilik yapmayan bankalara yatırmaları gerekir.

Bilindiği gibi İslam faizin azını ve çoğunu ve bu arada faizli işlem ve akitleri haram kılmıştır.

Bir grup memurun veya çalışanın maaşları faizci bir bankaya yatırıldığı zaman bu banka o parayı -çekilmediği sürece-

sisteme sokmakta ve faizli işlemler yaparak para kazanmaktadır.

Kazanılan faiz gelirinin bir kısmı bankaya kalmakta, bir kısmını da

kurumlara ve memurlara vermektedir.

Maaşlar faiz sistemiyle çalışan bankalardan alındığı takdirde iki sakınca doğuyor:

1. Bankaya paranızla faizcilik yapma imkanı vermiş oluyorsunuz.

2. Gelirinin çok büyük bir bölümü faizden olan bir

kurumdan hediye kabul etmiş oluyorsunuz. Aslında bu hediyenin de oraya

yatırılan maaşlarınızın faizle işletilmesinden elde edildiğini yukarıda

ifade etmiştim.

Bu durumda ne yapalım?

- Mümkünse maaşlarımızı faizli işlem yapmayan katılım bankalarına yatırıp oradan çekelim.

- Bunun mümkün olmadığı yerlerde ve şartlarda ise, verilen promosyonları alalım, ama -yoksul değilsek- bunu yoksullara verelim.

- Katılım bankaları faizsiz kurumlar olduğu için onlardan alınan promosyonun kullanılması caizdir.

Selam ve dua ile...

Sorularla İslamiyet

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