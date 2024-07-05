Promosyon parası haram mı?

ehli sünnet bir hocaya sormanı öneririm. internette ise ben sorularlaislam sitesini seviyor beğeniyor güveniyorum.

adam öldürmek zina gibi günahlara sebeb olan şeylerden bir tanesi de faiz sistemidir. sadece seni beni değil devletleri dahi finans sistemlerine sahip kişiler etkiliyor.

içinde bulunduğumuz sistem fıtratımıza ters ve adil değil. bir insan çalışarak temel ihtiyaçlarını zor karşılıyor ve 1000 tane şeye muhtaç ediyor insanı.

bu sistemi beslememek lazım. promosyonu bankaya bırakma. bankalar en pis lağım yerlerdir.

Değerli kardeşimiz,

Faizcilik yaparak para kazanan bankalara maaşlar yatırıldığında,

para o bankada kaldığı sürece onunla faizcilik yapılır ve bundan para

kazanırlar. Promosyon adıyla verilen miktar bu faiz gelirinin küçük bir

kısmıdır. Bu sebeple haram-helal kaygısı taşıyan Müslümanların

maaşlarını, faizcilik yapmayan bankalara yatırmaları gerekir.

Bilindiği gibi İslam faizin azını ve çoğunu ve bu arada faizli işlem ve akitleri haram kılmıştır.

Bir grup memurun veya çalışanın maaşları faizci bir bankaya yatırıldığı zaman bu banka o parayı -çekilmediği sürece-

sisteme sokmakta ve faizli işlemler yaparak para kazanmaktadır.

Kazanılan faiz gelirinin bir kısmı bankaya kalmakta, bir kısmını da

kurumlara ve memurlara vermektedir.

Maaşlar faiz sistemiyle çalışan bankalardan alındığı takdirde iki sakınca doğuyor:

1. Bankaya paranızla faizcilik yapma imkanı vermiş oluyorsunuz.

2. Gelirinin çok büyük bir bölümü faizden olan bir

kurumdan hediye kabul etmiş oluyorsunuz. Aslında bu hediyenin de oraya

yatırılan maaşlarınızın faizle işletilmesinden elde edildiğini yukarıda

ifade etmiştim.

Bu durumda ne yapalım?

- Mümkünse maaşlarımızı faizli işlem yapmayan katılım bankalarına yatırıp oradan çekelim.

- Bunun mümkün olmadığı yerlerde ve şartlarda ise, verilen promosyonları alalım, ama -yoksul değilsek- bunu yoksullara verelim.

- Katılım bankaları faizsiz kurumlar olduğu için onlardan alınan promosyonun kullanılması caizdir.

Selam ve dua ile...

Sorularla İslamiyet