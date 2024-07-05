Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 19:54
Promosyon parası haram mı?

Mümkünse kesin delili ile konuşun. Promosyon faiz/ribaya giriyor mu? Giriyor veya girmiyorsa kesin bir delili var mı? Bu parayı keyfi olarak kullansak günaha girer miyiz?

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