Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2024 20:52
sozlesmeli yeni atanan hemsirenin il dışı gecici gorevlendirme
merhaba arkadaslar sozlesmeli hemsire olarak 2 ay once atandi esim gecici gorevlendirme ile benim bulundugum ile gelebilir mi benim bulundugum il de kadro acilirsa bilgisi olan var mi

afilun
Memur
05 Temmuz 2024 21:32

Olağanüstü haller dışında böyle bir uygulama yok.

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