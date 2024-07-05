sozlesmeli yeni atanan hemsirenin il dışı gecici gorevlendirme

merhaba arkadaslar sozlesmeli hemsire olarak 2 ay once atandi esim gecici gorevlendirme ile benim bulundugum ile gelebilir mi benim bulundugum il de kadro acilirsa bilgisi olan var mi

merhaba arkadaslar sozlesmeli hemsire olarak 2 ay once atandi esim gecici gorevlendirme ile benim bulundugum ile gelebilir mi benim bulundugum il de kadro acilirsa bilgisi olan var mi