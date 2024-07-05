Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 21:01
Yetkili sendika nerdesin ?

Bakanlıktan bilgi talep etmek ve personelin beklediği promosyon olayının hangi aşamada olduğunu sormanızı bekliyoruz.

Sendikaya üye toplarken gösterilen o ilgi ve alakayı neden göremiyoruz artık ?

Niye sessizsin yetkili sendika ?

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