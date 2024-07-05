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Editörler : Lanet


05 Temmuz 2024 21:12
Acil Yardım Lütfen Memur Kuryelik Yapabilir Mi?

Devlet memuru esnaf kurye olarak çalışmasının bir yolu imkanı var mı? Yada ek iş olarak öneriniz var mı? Aksi halde istifa edip köyüme dönücem galiba...

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