Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 22:29
Aralıkta memur emeklisi ile aynı maaşı alan işçi emeklisi temmuzda aynı memuru geçecek.

Maaş katsayıları hesaplanırken 6 aylık enflasyon olan yüzde 24,73ten, yüzde 15 düşüldü. Bu saçmalık Ocak 2025te de devam edecek ve söz konusu işçi emeklisi, memur emeklisine daha da fark atacak.

Halbuki bu ikisi Aralık 2024te aynı maaşı alıyordu.

Toplu sözleşme yüzünden' memur emeklisi işçi emeklisinin gerisine düşmüş olacak.


Kalet
Daire Başkanı
05 Temmuz 2024 22:49

Toplu sözleşme saçmalığı demeyelim de, toplu sözleşmenin sonucu diyelim. Biz de diğerleri gibi enflasyon kadar zam alsaydık, aynı maaşı alan işçi, aynı maaşı alan memurun gelirini geçemeyecekti.

Toplu sözleşme iptal edilmelidir. Acilen enflasyon kadar zam düzenine geçilmelidir. Memur fazla aldığında göze batmakta, şimdiki gibi az aldığı dönem geldiğinde işçi memuru geçmektedir. Buna aralarında 3600 günle emekli olanların da bulunduğu Bağ-Kur emeklileri de dahildir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sendika paraları ne oldu ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiŞu Süreçte Krediyle Ev Almak Mantıksız mı?Emekli memur zam oranımaas kesintisi hakkindaEnflasyon farkı Zam değil Sendikaların üye sayıları belli oldu !Saçma Zam SistemiSosyal medyadaki memur düşmanlığıYeşil pasaport

Sözlük

zaman kapanı 1 mor kurbağa 1 sözlüğün katı kuralları 4 olay yeri inceleme ekibi 1 bug 3 nudizm 4 profil resmi analizi 3 infinity pool 1 ustadan öğrendiğini ustaya satmak 2 yağma hasan'ın böreği 3

Son Haberler

Emekli Memura Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?6 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıAjet, Trabzon'da yolcularını saatlerce beklettiErdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?İstanbul'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı