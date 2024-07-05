hava astsubaylığı mı, sahil güvenlikte subaylık mı?

arkadaşlar msü sınavında harp okulu sahil güvenlik ve hava astsubaylığı geldi. milakata gireceğim. bunlar arasında ben mi seçim yapıcam yoksa sıralamada sahil güvenlik harp okulu olduğu için ilk sırada oraya mı verirler? bide seçim hakkım varsa hangisi iyi olur ?

arkadaşlar msü sınavında harp okulu sahil güvenlik ve hava astsubaylığı geldi. milakata gireceğim. bunlar arasında ben mi seçim yapıcam yoksa sıralamada sahil güvenlik harp okulu olduğu için ilk sırada oraya mı verirler? bide seçim hakkım varsa hangisi iyi olur ?