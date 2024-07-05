Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Temmuz 2024 22:42
Çok önemli Arkadaşlar Denetim imzasıyla ilgili yardımcı olabilirmisiniz

Merhabalar, benim bugün yani 05.07.2024 tarih 15:59 -23:59 saatleri arasında karakola denetimden imza atma sürem başlıyordu, işten akşam çıktığım için denetim şubesi akşamdan geceye kadar imza atma saati yazdı, bende işten çıkınca saat 20:00 sularında karakola gidip imza atmak istedim ama memur beni tersleyip bu saatte imza yok vs gibi birşeyler söyledi sen saat 16:00 a kadar gelecektin dedi,bende kağıtları gösterdim akşam saati verildi dedim, bana birşey gösterme dedi,denetim imza dosyası açılması lazım şuan senin dosyanı açacak arkadaş yok mesai saati dışı dedi,bende ne olacak dedim imza atmam gerekiyor dedim, kimliğimi aldı whatsapp grubuna attı sizce bir sorun olurmu,ben karakola gittim sonuçta hemde denetimin belirlediği saatte, şuan denetim görüyorum cezaevinden çıktım

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