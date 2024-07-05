Bilgili bir polis arkadaş yokmu Allah rızası için ?

denetimli serbestliğe bakan arkadaş mesai saatlerinde çalışır sana akşam saatide yazılsa dosyanı açacak olan gündüz çalıştığı için ona uğrayıp dosyani actirmalisin görüştüğün arkadaş ilgili kişiye geldiğini bildirmiş yani sıkıntı yok bunimza için gündüz izin al isyerinden 1 saatte olsa git dosyani actir bugünkü imzanida arkadaş attırır karakola geldiğin için

denetimli serbestliğe bakan arkadaş mesai saatlerinde çalışır sana akşam saatide yazılsa dosyanı açacak olan gündüz çalıştığı için ona uğrayıp dosyani actirmalisin görüştüğün arkadaş ilgili kişiye geldiğini bildirmiş yani sıkıntı yok bunimza için gündüz izin al isyerinden 1 saatte olsa git dosyani actir bugünkü imzanida arkadaş attırır karakola geldiğin için