Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2024 23:14
Bilgi Kirliliği Olmaması İçin Lütfen Bilgisi Olanlar Yanıtlasın

Eşlerin ikisi de kadrolu 5 yıldır Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor. 4 D'deki eş 5 B'ye eş durumu tayini isteyebilir mi? Olma ihtimali var mı, bu konuda nereden ayrıntı bilgi edinilebilir?

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