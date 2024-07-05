Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Temmuz 2024 23:34
derece ve kademe
8/3 kadrolu mühendisim. Ağustos ayında 2 yılım doluyor ve görev yaptığım yer 2 yıla 1 kademe verilen bir yer. Ağustos ayında tam olarak nasıl düşecek direk kademe mi düşecek tam bilgisi olan var mı acaba ?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)İçişleri bakanlığı mülakatTarım bakanlığı koruyucu giyimMemursenden ile kamusenden istifa için daha ne olması gerekiyor?Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.

Sözlük

mavi renkli canlılar 1 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 9 ekonomi dengedir 2 Beni soran oldu mu. 4 paskalya adası 1 resmidir 1 sözlüğün katı kuralları 4 ters yüz 1 Iftardan hemen sonra beliren uyuma isteği 2 etimoloji 1

Son Haberler

Emekli Memura Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?6 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıAjet, Trabzon'da yolcularını saatlerce beklettiErdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?İstanbul'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı