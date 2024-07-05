derece ve kademe

8/3 kadrolu mühendisim. Ağustos ayında 2 yılım doluyor ve görev yaptığım yer 2 yıla 1 kademe verilen bir yer. Ağustos ayında tam olarak nasıl düşecek direk kademe mi düşecek tam bilgisi olan var mı acaba ?

8/3 kadrolu mühendisim. Ağustos ayında 2 yılım doluyor ve görev yaptığım yer 2 yıla 1 kademe verilen bir yer. Ağustos ayında tam olarak nasıl düşecek direk kademe mi düşecek tam bilgisi olan var mı acaba ?