Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2024 23:36
doğum izninde olup üst ünvana atanınca yeni yere başlamak için rapor süresinin bitmesi mi gerekir?
Merhaba. Meb'de özleşmeli büro personeli olarak çalışmakta iken yaşadığım ilde, Kültür ve turizm bakanlığına kendi unvanımda atandım. normalde tebligat gelince ertesi gün işe başlamam gerekiyor lakin ben şu anda doğum iznindeyim ve doğum iznim Ağustos ayı sonunda bitecek. sözleşmeli personel çalıştırmaya ilişkin esasta tebligat süresinin rapor bitiminden itibaren sayılacağı yazıyor. doğum iznindeyken bir bakanlıktan istifa edip diğer bakanlıkta işe başlayıp doğum iznine yeni bakanlıkta devam edebilir miyim?

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