Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2024 00:37
EĞİTİM TAYİNİ

Arkadaşlar eğitim tayini dilekçesini okula kayıt olur olmaz e-devlet ten öğrenci belgesi alıp verebiliyor muyuz yoksa illa eğitim öğretim donemi başlayıp ders kaydı yaptıktan sonra mı vermeliyiz

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