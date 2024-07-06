Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Temmuz 2024 00:46
Yürütme durdurmaya red kararı.
Herkese iyi geceler Atamayı iptal davası için yürütmeyi durdurma istedik mahkeme yürütmenin durdurulması isteminin reddine şeklinde karar verdi. Bölge idare mahkemesine itiraz edeceğiz karar değişir mi böyle durumlarda ?

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