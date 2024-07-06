Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Temmuz 2024 01:07
hatay gençlik ve spor il müdürlüğü telefonu çalmıyor. Yedek alımlar başladı mı ?
gençlik çalışanı yedek alımlar başladı mı ?

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