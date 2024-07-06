Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


06 Temmuz 2024 04:22
Daha önce reddedildim şimdi yeniden başvuru yaparsam sonuç ne olur?

Geçmişte depresyon ilaçları kullandım üç sene kadar. Özel sorunlarim vardı. Sorunları çözdüm, kendimi iyi hissettim derken özel güvenlik görevlisi olmak için sağlık kuruluna başvuru yaptım geçen sene. Doktor biz son bir seneye dikkat ediyoruz, şuan veremem sana rapor demişti.

Aradan bir sene geçti. Ben bu bir sene içerisinde ne psikolojik olarak problem yaşadım nede pskiyatriye gittim. Şimdi yeniden sağlık kuruluna gitsem acaba bu defa silahsız özel güvenlik görevlisi olabilir raporu verilir mi?

Çok Yazılan Konular

GibisinKelime OyunuSence üstteki üye nasıl biri?Son heceden kelime bulma oyunuİçinden Geçeni SöyleAşırma olan kelime türetmece oyunuÖzlediğindeŞu an ne dinliyorsunuz?RepertuardanHadi aşkı anlat..

Sözlük

güne bir söz bırak 7 yahu size demiyor niye üzerinize alınıyorsunuz 2 ekonomi dengedir 2 paskalya adası 1 epoksi 1 marş yazmak 2 Güvenememek 5 istemiyorum 4 gazetecilikte neler değişti 2 ters yüz 1

Son Haberler

Emekli Memura Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?6 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıAjet, Trabzon'da yolcularını saatlerce beklettiErdoğan yanıtladı: Asgari ücrete ara zam olacak mı?İstanbul'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı