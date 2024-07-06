Daha önce reddedildim şimdi yeniden başvuru yaparsam sonuç ne olur?

Geçmişte depresyon ilaçları kullandım üç sene kadar. Özel sorunlarim vardı. Sorunları çözdüm, kendimi iyi hissettim derken özel güvenlik görevlisi olmak için sağlık kuruluna başvuru yaptım geçen sene. Doktor biz son bir seneye dikkat ediyoruz, şuan veremem sana rapor demişti.

Aradan bir sene geçti. Ben bu bir sene içerisinde ne psikolojik olarak problem yaşadım nede pskiyatriye gittim. Şimdi yeniden sağlık kuruluna gitsem acaba bu defa silahsız özel güvenlik görevlisi olabilir raporu verilir mi?