Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2024 06:22
28 yaştan sonra tekrar yeni bölüm okuma.?
Lisans mezunuyum bölümden memnun değilim. Afad önlisans okuyup dgs ile sağlıkla alakalı lisansa tamamlamak istiyorum hemşirelik. Hemşirelik atamasında yaş sınırı var mı acaba yaş için geç kalmışmıyım

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