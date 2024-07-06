İKM abilerime birkaç soru...

Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Tecrübeli İKM ağabeylerim, sizlere bir sorum olacak. Ben de İKM olmayı hedefliyorum şimdilik. Ve aklımda şöyle bir soru var: Diyelim göreve başladım, içeride mahkum kişilere karşı otorite kurma gibi bir gereklilik var mıdır? Gözlerine sert görünme, boylu poslu olmak gibi şeylerden bahsediyorum açıkçası. Biraz komik ancak sakallarım yok denecek kadar az. Elbette ki personel zaten tıraşlı ancak sakallı birinin sakalını kesmesiyle zaten sakalsız birinin arasında belli olacak bir fark var. Kısacası, çocuk gibi bir simaya sahibim. Mesleğe girdiğimi farz edersek bu sorun olabilecek bir şey midir? Evet biliyorum, daha mesleğe girmeden bile bu tarz şeyleri sormak komik ancak forumda bir konuda "Mahkumlara sözünü geçirene kadar..." şeklinde bir yazı gördüm. Ondan dolayı sorma gereği duydum. Bir de daha az tecrübeli, yeni girmiş ağabeylerime bir soru. KPSS GY/GK kısmına daha az süredir çalışıyorum ve bu kısa sürede yapabildiğim netlere göre genelde 75-76-77 puanları görebiliyorum. Mesleğe girebilmem için yeterli olur mu acaba? Tabii ki başvuru sayısına vs. göre değişir ancak genel bir yorum sizlerden.

Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Tecrübeli İKM ağabeylerim, sizlere bir sorum olacak. Ben de İKM olmayı hedefliyorum şimdilik. Ve aklımda şöyle bir soru var: Diyelim göreve başladım, içeride mahkum kişilere karşı otorite kurma gibi bir gereklilik var mıdır? Gözlerine sert görünme, boylu poslu olmak gibi şeylerden bahsediyorum açıkçası. Biraz komik ancak sakallarım yok denecek kadar az. Elbette ki personel zaten tıraşlı ancak sakallı birinin sakalını kesmesiyle zaten sakalsız birinin arasında belli olacak bir fark var. Kısacası, çocuk gibi bir simaya sahibim. Mesleğe girdiğimi farz edersek bu sorun olabilecek bir şey midir? Evet biliyorum, daha mesleğe girmeden bile bu tarz şeyleri sormak komik ancak forumda bir konuda "Mahkumlara sözünü geçirene kadar..." şeklinde bir yazı gördüm. Ondan dolayı sorma gereği duydum. Bir de daha az tecrübeli, yeni girmiş ağabeylerime bir soru. KPSS GY/GK kısmına daha az süredir çalışıyorum ve bu kısa sürede yapabildiğim netlere göre genelde 75-76-77 puanları görebiliyorum. Mesleğe girebilmem için yeterli olur mu acaba? Tabii ki başvuru sayısına vs. göre değişir ancak genel bir yorum sizlerden.