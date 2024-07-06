Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2024 08:33
Sağlık Mazereti Tayini
Tıp fakültesinde 4A kadrolu çalışıyorum. Sağlık durumumdan dolayı ailemin olduğu ilin sağlık bakanlığına tayin isteyebiliyor muyum ? Emsal varsa ya da bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi ?

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