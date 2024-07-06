Sağlık Mazereti Tayini

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlertayinde maaşı geri mi iade edeceğiz? Iller arasi tayin sonrasi eş durumu lutfen yardimci olur musunuzÖzel sektörde çalışan eş durumuEŞ DURUMU RED GELDTıp Fakültesinden Sağlık mazeretli Sağlık bakanlığına geçiş (Hemşire)Arkadaşlar atandığım alandan farklı bir yere verdiler yardım.Es durumu mazereti eski görev yerine dönüşBilgi Kirliliği Olmaması İçin Lütfen Bilgisi Olanlar Yanıtlasın2024 Haziran İller Arsı Tayin
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı