Sağlık Mazereti Tayini

Tıp fakültesinde 4A kadrolu çalışıyorum. Sağlık durumumdan dolayı ailemin olduğu ilin sağlık bakanlığına tayin isteyebiliyor muyum ? Emsal varsa ya da bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi ?

Tıp fakültesinde 4A kadrolu çalışıyorum. Sağlık durumumdan dolayı ailemin olduğu ilin sağlık bakanlığına tayin isteyebiliyor muyum ? Emsal varsa ya da bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi ?