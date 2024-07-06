Memurlar.net'in hantal, demode ve karmaşık yapısı neye benziyor?

Bu ne güzel bir tespittir! Alkışlıyorum. Hele telefondan bağlanınca herhangi bir haberi okumak için yaklaşık 5 reklam kapatmak gerekiyor.

Bu kadar reklama boğulmuş bir sitede, bilgi paylaşımı amacıyla başka bir siteden link paylaşılınca da "reklam yapamazsınız" diye uyarılıyoruz, mesajlarımız siliniyor, yaptırıma uğruyoruz.