Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Temmuz 2024 09:56
Memurlar.net'in hantal, demode ve karmaşık yapısı neye benziyor?

Bi defa en başta şunu belirtelim. O kadar çok reklam var ki, o kadar çok bi yerlerden reklam fışkırıyor ki; bu halini Ankara?nın ucuz pavyon ışıklarına benzetiyorum. Düzensiz, rahatsız edici, göz yorucu

Hantal ve eski yapısını ise

Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan +50 yaş üstü gözlüklü, huysuz ve bir tuşu 5 dakka arayan teyzelere

Devlet Su İşleri?nin (DSİ) zar zor çalışan hurda yeşil kamyonlarına

Gümüşhane?nin yalnızca bir araç sığan bozuk, toprak köy yollarına

Afganistan?nın dağ köylerinde yaşayan ve teknolojiden habersiz olan Hamed amcaya

Konyalı çalı süpürge örücüsüne

Aksaraylı tencere tava kalaycısına

Merter merdiven altı ucuz tekstil dikim atölyelerine

Siz nelere benzetiyorsunuz?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Temmuz 2024 10:06

Bu ne güzel bir tespittir! Alkışlıyorum. Hele telefondan bağlanınca herhangi bir haberi okumak için yaklaşık 5 reklam kapatmak gerekiyor.

Bu kadar reklama boğulmuş bir sitede, bilgi paylaşımı amacıyla başka bir siteden link paylaşılınca da "reklam yapamazsınız" diye uyarılıyoruz, mesajlarımız siliniyor, yaptırıma uğruyoruz.


tarih-1903
Şube Müdürü
06 Temmuz 2024 10:07

memnun değilseniz girmezsiniz.biz seviyoruz.

Toplam 2 mesaj

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