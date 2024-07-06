Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


06 Temmuz 2024 10:04
Memurluk için ankara mı, kastamonu mu, kocaeli mi yoksa kütahya mı kira olarak daha ucuz?

arkadaşlar?


Adanali2801
Aday Memur
06 Temmuz 2024 10:24

Kocaeli pahalı reis Allah düşürmesin Ankara'da bazı yerler ucuz bazı yerler pahalı pursaklardakaldım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

GibisinKelime OyunuSence üstteki üye nasıl biri?Son heceden kelime bulma oyunuİçinden Geçeni SöyleAşırma olan kelime türetmece oyunuÖzlediğindeŞu an ne dinliyorsunuz?RepertuardanHadi aşkı anlat..

Sözlük

niye derseniz 1 ustadan öğrendiğini ustaya satmak 1 Güvenememek 5 takvime uymak 1 bana ait çizgiler dikkat et silinmesin 3 mor kurbağa 1 İzmir 1 İnsan ve hayvanlar arasındaki iletişim 3 Beni soran oldu mu. 4 soğuk kahve 1

Son Haberler

THY, yatırım şirketi kuruyorİstanbul'da TEM bağlantı yolunda feci kaza: 50 metre yüksekten uçtuTaksi şoförü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine kattıAydın'da Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandıMotosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı