Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2024 10:42
Sürgün davası ara karar

Mahkeme heyeti 1 sene sonunda ara karara çıktı

Bulunduğu ilde naklen atanabileceği bir kadronun bulunup bulunmadığının sorulmasına

Ve o ile atanma gerekçesinin sorulmasına denmiş?

Benim sorum şu kurumla zaten papazız ki adamlar sürmüşler kurum noksanlık varsa da yok diye yazıp gönderirse ne olacak bunun önüne nasıl geçerim bireysel olarak ulaşma şansım yok sendika vb durumum da yok

Bunlar yalan beyanda bulunabilirler mi?

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Müdürün aymazlıkları ile nasıl mücadele ederimTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıCeza soruşturması ve idari davaAday memur maaş haciziİstifanın kabul edilmemesiAçıktan ihraç olunursa. Maaşın 2/3 lik kısmı iade edilir mi?Devlet Memurları Disiplin YönetmeliğiTakipsizlik yada beraat alip iade olmayanlar

Sözlük

ladin 1 soğuk kahve 1 nudizm 4 Marka diye fazla para vermek 2 45 dereceler geliyor 3 ustadan öğrendiğini ustaya satmak 1 İzmir 1 marş yazmak 1 anlamsızlık 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 2

Son Haberler

THY, yatırım şirketi kuruyorİstanbul'da TEM bağlantı yolunda feci kaza: 50 metre yüksekten uçtuTaksi şoförü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine kattıAydın'da Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandıMotosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı