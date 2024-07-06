KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2024 10:56
Merkezi Yerleştirme ile Atanma

Merhabalar,

2023/1 döneminde tercih yaparak puanı mı kullandım.

Bu puanım ile tekrar Ösym üzerinden yapılan sözleşmeli alımlara başvurabilir miyim?


Sevdaamm12
Aday Memur
06 Temmuz 2024 11:05

Yapabilirsiniz ama sözleşmeli personel alımı genelde 2022 puanı istiyor. Ama ilanları takip edin

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