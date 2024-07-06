Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2024 11:26
İşkur Büro Personeli Yedek Alım

Yedeklerden çağrıldım, evrak tesliminden yaklaşık kaç gün sonra çağırılıyoruz. Daha önceden deneyimleyen var mı?

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