Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2024 11:26
hizmet puanı ile iller arası yer değişikliği
2025 ocaktaki hizmet puanı ile iller arası yer değişikliği kurasına başvurmak istiyorum, tayinim çıkması halinde çalıştığım kurumun beni göndermeme şansı var mı ?

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlertayinde maaşı geri mi iade edeceğiz? Iller arasi tayin sonrasi eş durumu lutfen yardimci olur musunuzÖzel sektörde çalışan eş durumuTıp Fakültesinden Sağlık mazeretli Sağlık bakanlığına geçiş (Hemşire)Bilgi Kirliliği Olmaması İçin Lütfen Bilgisi Olanlar YanıtlasınEs durumu red geldiEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşArkadaşlar atandığım alandan farklı bir yere verdiler yardım.sozlesmeli yeni atanan hemsirenin il dışı gecici gorevlendirme

Sözlük

ladin 1 soğuk kahve 1 nudizm 4 Marka diye fazla para vermek 2 45 dereceler geliyor 3 ustadan öğrendiğini ustaya satmak 1 İzmir 1 marş yazmak 1 anlamsızlık 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 2

Son Haberler

THY, yatırım şirketi kuruyorİstanbul'da TEM bağlantı yolunda feci kaza: 50 metre yüksekten uçtuTaksi şoförü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine kattıAydın'da Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandıMotosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı