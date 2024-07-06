Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2024 11:28
İcra Dairesi çalışanları yardımcı olabilir mi?

Herkese kolay gelsin. Eşim polis memuru ve tayini çıktı. Bende eş durumundan yanına gideceğim ancak atamamı naklen değil geçici olarak yapacaklar. Geçici atamada 24 saat içinde yeni görev yerime başlama yapmam lazım. İyi de 1500 km ötede yeni bir il, ev bulmamız, taşınmamız yerleşmemiz vs derken 24 saatlik süre komik. İlişik kesip direkt otobüse binsem yol zaten 24 saat :) geçiçi olarak tayin olanlar ne yapıyor? Rapor alsam, ilişik kesmeden mi almalıyım? Yoksa ilişik kestikten sonra mı? İlişik kestikten sonra alsam raporu nereye vereceğim, ilişik kestiğim yere mi başlama yapacağım yere mi? Son olarak yıllık izin alsam izindeyken ilişik kesebilir miyim? Ve izindeyken ilişik kestikten sonra rapor alabilir miyim, bu raporu nereye veririm. Bilgisi olan varsa teşekkürler. Herşey 1 hafta 10 gün zaman kazanıp taşınabilmek.

Çok Yazılan Konular

Zabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.9.Yargı Paketi Açıklandı,Aile birliği mazereti ile atama acilll14 günlük maaş farkı Vakıfbank promosyon güncellemesiİcra katibi taşıma silah ruhsatıÜcretsiz izin dönüşü maaşYeşil Pasaport

Sözlük

marş yazmak 1 profil resmi analizi 3 Güvenememek 5 yağma hasan'ın böreği 1 Marka diye fazla para vermek 2 bana ait çizgiler dikkat et silinmesin 3 infinity pool 1 kalp atışı 1 hasan boğuldu 3 soğuk kahve 1

Son Haberler

THY, yatırım şirketi kuruyorİstanbul'da TEM bağlantı yolunda feci kaza: 50 metre yüksekten uçtuTaksi şoförü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birbirine kattıAydın'da Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandıMotosiklet kaskıyla doktorun diz kapağını kırdı

Editörün Seçimi

Sendikaların üye sayıları belli oldu !Emekli memur zam oranıHaziran ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdanMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranı