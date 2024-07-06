İcra Dairesi çalışanları yardımcı olabilir mi?

Herkese kolay gelsin. Eşim polis memuru ve tayini çıktı. Bende eş durumundan yanına gideceğim ancak atamamı naklen değil geçici olarak yapacaklar. Geçici atamada 24 saat içinde yeni görev yerime başlama yapmam lazım. İyi de 1500 km ötede yeni bir il, ev bulmamız, taşınmamız yerleşmemiz vs derken 24 saatlik süre komik. İlişik kesip direkt otobüse binsem yol zaten 24 saat :) geçiçi olarak tayin olanlar ne yapıyor? Rapor alsam, ilişik kesmeden mi almalıyım? Yoksa ilişik kestikten sonra mı? İlişik kestikten sonra alsam raporu nereye vereceğim, ilişik kestiğim yere mi başlama yapacağım yere mi? Son olarak yıllık izin alsam izindeyken ilişik kesebilir miyim? Ve izindeyken ilişik kestikten sonra rapor alabilir miyim, bu raporu nereye veririm. Bilgisi olan varsa teşekkürler. Herşey 1 hafta 10 gün zaman kazanıp taşınabilmek.
Herkese kolay gelsin. Eşim polis memuru ve tayini çıktı. Bende eş durumundan yanına gideceğim ancak atamamı naklen değil geçici olarak yapacaklar. Geçici atamada 24 saat içinde yeni görev yerime başlama yapmam lazım. İyi de 1500 km ötede yeni bir il, ev bulmamız, taşınmamız yerleşmemiz vs derken 24 saatlik süre komik. İlişik kesip direkt otobüse binsem yol zaten 24 saat :) geçiçi olarak tayin olanlar ne yapıyor? Rapor alsam, ilişik kesmeden mi almalıyım? Yoksa ilişik kestikten sonra mı? İlişik kestikten sonra alsam raporu nereye vereceğim, ilişik kestiğim yere mi başlama yapacağım yere mi? Son olarak yıllık izin alsam izindeyken ilişik kesebilir miyim? Ve izindeyken ilişik kestikten sonra rapor alabilir miyim, bu raporu nereye veririm. Bilgisi olan varsa teşekkürler. Herşey 1 hafta 10 gün zaman kazanıp taşınabilmek.