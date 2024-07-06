Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2024 11:48
iller arası sonrası eş durumu acil yardım
Arkadaşlar şırnaktan antalyaya iller arası ile gitsem, eşim şırnaktan antalyaya eş durumu yapabilir mi, red gelir mi ya da beni tekrar şırnaka gönderme durumları var mı(ikimiz de kadrolu hemşireyiz)

hemsire2173
Aday Memur
06 Temmuz 2024 11:51
antalya 2-D şırnak 6-A
Toplam 1 mesaj

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