iller arası sonrası eş durumu acil yardım

Arkadaşlar şırnaktan antalyaya iller arası ile gitsem, eşim şırnaktan antalyaya eş durumu yapabilir mi, red gelir mi ya da beni tekrar şırnaka gönderme durumları var mı(ikimiz de kadrolu hemşireyiz)

Arkadaşlar şırnaktan antalyaya iller arası ile gitsem, eşim şırnaktan antalyaya eş durumu yapabilir mi, red gelir mi ya da beni tekrar şırnaka gönderme durumları var mı(ikimiz de kadrolu hemşireyiz)