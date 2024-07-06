Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Temmuz 2024 12:34
Ekys Hazırlık Süreci

Merhaba, 2025 yılı için ekys hazırlık için data kitabının yanında kullandığınız eğitim platformu var mı? memurlar nette bulamadım. yeni kurulmuş gysakademi sitesini gördüm 5-6 bin soru var. Tavsiyeleriniz nelerdir?

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