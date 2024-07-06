Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2024 13:31
İDARİ DAVA AÇARKEN
Bakanlığa karşı vatandaş portaldan dava açmak istiyorum. Ancak taraf bilgilerini "kurum ekle" yi seçtiğimde MERSİS NO-DETSİS NO soruyor bu bilgileri nereden alabilirim ?

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